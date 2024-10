Italijanski minister za kulturo Giuli v Frankfurtu v bran svobodi izražanja

Berlin, 16. oktobra - Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli je na otvoritveni slovesnosti letošnjega Frankfurtskega knjižnega sejma (FKS) v torek zvečer izpostavil nedotakljivost svobode izražanja, tudi če to vodi v nasprotovanje in bi, kot je dejal, to lahko škodovalo vladi, ki ji sam pripada.