Prevolnik Rupel zahteva vso dokumentacijo glede širitve mariborske onkologije

Ljubljana/Maribor, 15. oktobra - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je od direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaža Pliberška zahtevala, da ji še danes preda relevantno dokumentacijo o širitvi mariborskega onkološkega oddelka in odkupa stanovanj na Masarykovi ulici. Po pregledu dokumentacije bo do konca tedna sprejela nadaljnje odločitve.