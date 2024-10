Vreme: Danes povečini sončno

Ljubljana, 15. oktobra - Dopoldne bo ponekod še megla ali pa nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bo večinoma sončno. Proti večeru bo na severovzhodu zapihal severovzhodnik, pričelo se bo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči se bo od vzhoda postopno povsod pooblačilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

V sredo bo na Primorskem dokaj jasno s šibko burjo, drugod bo povečini oblačno. Proti večeru se bo od zahoda povsod pooblačilo. V noči na četrtek bo ponekod občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo prevladovalo oblačno vreme, ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Od juga Skandinavije, prek dela osrednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, do Sredozemlja se razprostira območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se zadržuje topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle ali nizke oblačnosti. Nekaj več oblačnosti bo v krajih severno od nas. V sredo bo v večini sosednjih pokrajinah zmerno do pretežno oblačno. Nekaj sonca bo dopoldne ob Jadranu, a se bo popoldne tudi tam pooblačilo. V Kvarneju bo pihala šibka burja. Zvečer se bo pas padavin širil iznad sosednjih pokrajin Italije proti vzhodu.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden in spodbuden. V sredo bo vremenska obremenitev spet naraščala.