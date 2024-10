Bruselj: Članice EU so dolžne zagotavljati dostop do azilnih postopkov

Bruselj, 14. oktobra - Evropska komisija se je danes odzvala na napoved Poljske, da si bo spričo velikega migrantskega pritiska na meji z Rusijo in Belorusijo prizadevala za omejitev nezakonitih migracij tudi z začasno ukinitvijo pravice do prošnje za azil. Kot so poudarili v Bruslju, so članice EU dolžne zagotavljati dostop do azilnih postopkov.