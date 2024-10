Svetovni dan hrane izpostavlja raznolikost, dostopnost in varnost hrane

Ljubljana, 16. oktobra - Po vsem svetu danes obeležujemo svetovni dan hrane, ki s sloganom Pravica do hrane za boljše življenje in prihodnost osvetljuje stisko 733 milijonov ljudi, ki se soočajo z lakoto. Svetovni dan hrane bodo po podatkih Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) z več sto aktivnostmi obeležili v 150 državah.