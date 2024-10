Vreme: Proti večeru še možnost ploh

Ljubljana, 11. oktobra - Zvečer in v prvem delu noči bo predvsem na severu in vzhodu še nastalo nekaj ploh. Proti jutru se bo v notranjosti države pojavila nizka oblačnost. Na Primorskem bo ostalo jasno, pihala bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 3 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti nizka oblačnost. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, le na Gorenjskem bo še nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do okoli 21 stopinj Celzija.

Obeti: v nedeljo bo deloma sončno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo spet topleje. V ponedeljek zjutraj bo marsikje nizka oblačnost. Dopoldne se bo v notranjosti delno razjasnilo, na zahodu pa že pooblačilo. Popoldne se bo oblačnost od zahoda povečevala tudi drugod. V torek bo na zahodu sprva še nekaj nizke oblačnosti, ki se bo dopoldne razkrojila. Drugod bo večinoma sončno.

Vremenska slika: nad severno Skandinavijo je ciklon. Vremenska fronta se vije prek Finske, Baltskih držav in Ukrajine vse do Balkana. Drugi ciklon je zahodno od Iberskega polotoka. Vmes je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam z zahodnimi vetrovi priteka hladnejši in nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: zvečer in ponoči bo v krajih severno in severovzhodno od nas nastalo nekaj ploh. Drugod bo večinoma jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V soboto zjutraj bo v krajih vzhodno in južno od nas delno jasno, drugod bo nekaj nizke oblačnosti. Sredi dneva in popoldne bo v krajih vzhodno in južno od nas pretežno jasno, na avstrijskem Koroškem in v Furlaniji-Julijski krajini bo nekaj spremenljive oblačnosti. Burja ob severnem Jadranu bo ponehala.