V ospredju Statističnega dneva 2024 zaposleni in njihov položaj na trgu dela

Brdo pri Kranju, 11. oktobra - Pri razumevanju številnih izzivov na trgu dela nam lahko pomaga tudi statistika, je bil eden od poudarkov današnjega Statističnega dneva 2024, ki je v ospredje postavil zaposlene in njihov položaj na trgu dela. Sodelujoči na dogodku so v okviru tega osvetlili tudi izzive s pomanjkanjem delovne sile in strategije privabljanja ter zadrževanja kadrov.