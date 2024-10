Vreme: Ponoči bodo padavine slabele in do jutra ponehale

Ljubljana, 10. oktobra - Ponoči bo na Primorskem pihala šibka do zmerna burja. Do jutra bo dež ponehal, najkasneje na jugu države. Od severozahoda se bo jasnilo, po nižinah bo ponekod nastala megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 4 do 12, ob morju okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno, ponekod v notranjosti bo sprva nekaj nizke oblačnosti. V nedeljo bo deloma sončno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Zjutraj bo ponekod bo nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo toplo.

Vremenska slika: Nad severno Italijo se poglablja novo ciklonsko območje, vremenska fronta je dosegla Alpe in bo zvečer prešla Slovenijo. Pred njo z okrepljenim jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo padavine v severni Italiji in v avstrijski Koroški ponehale. Drugod se bodo te še pojavljale, a bodo tekom noči oslabele in do jutra ponehale. Le v sosednjih pokrajinah Hrvaške so zjutraj lahko še rahle padavine. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja. V petek zjutraj bo sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije že precej jasno, tam lahko ponekod v kotlinah nastane megla. Drugod bo zjutraj še nekaj več oblačnosti. Čez dan bo povsod sončno, razvijala se bo spremenljiva kopasta oblačnost. Predvsem v krajih severno od nas bodo popoldne nastale krajevne plohe. Kakšna bo tudi v severni Italiji. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.