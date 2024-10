Pri prepovedanem prečkanju tirov v enotedenskem nadzoru odkrili 35 kršitev

Ljubljana, 10. oktobra - Policisti, ki so v tednu aktivnosti za večjo varnost v železniškem prometu od 23. do 29. septembra skupaj z nadzorniki Slovenskih železnic poostreno nadzirali prehajanje čez progo, so odkrili 35 ljudi, ki so prečkali tire na prepovedanih mestih. Zoper 14 kršiteljev so podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu.