Vreme: Danes bo pretežno oblačno

Ljubljana, 10. oktobra - Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva na vzhodu. V severozahodni Sloveniji bo že dopoldne deževalo, popoldne se bodo padavine okrepile in širile proti vzhodu. Možne bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen veter severnih smeri. Ohladilo se bo.

Ponoči bo na Primorskem pihala šibka do zmerna burja. Do jutra bo dež ponehal. Od severozahoda se bo jasnilo, po nižinah bo ponekod nastala megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 4 do 12, ob morju okoli 14 stopinj Celzija.

V petek bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno, ponekod v notranjosti bo sprva nekaj nizke oblačnosti. V nedeljo bo deloma sončno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo toplo.

Vremenska slika: Nad severno Italijo se poglablja novo ciklonsko območje, vremenska fronta je dosegla Alpe in bo zvečer prešla Slovenijo. Pred njo z okrepljenim jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo, padavine bodo dopoldne predvsem v hribovitem svetu zahodno in južno od nas, popoldne pa se bodo padavine krepile in širile proti vzhodu. Pojavljale se bodo nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu okrepljen jugo. V petek se bo razjasnilo. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bodo popoldne krajevne plohe. Kakšna bo tudi v severni Italiji. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Biovreme: Vremenska obremenitev se bo danes ponovno krepila. Razmere bodo obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V noči na petek bo vremenska obremenitev oslabela. V petek bodo le vremensko najbolj občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave.