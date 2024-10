Geodetska uprava objavila poskusni izračun vrednosti nepremičnin

Ljubljana, 10. oktobra - Geodetska uprava RS je skladno z zakonom o množičnem vrednotenju izvedla postopek poskusnega izračuna posplošenih vrednosti nepremičnin in danes izračune objavila. Modeli vrednotenja in izračunane vrednosti bodo odražali stanje trga nepremičnin na dan 1. januar 2024 in stanje podatkov o nepremičninah v katastru nepremičnin na dan 10. junij 2024.