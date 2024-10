Zelenski v Dubrovniku izpostavil načrt za konec vojne v Ukrajini in pozval Evropo k enotnosti

Dubrovnik, 9. oktobra - Evropska unija mora združiti celotno celino, vse demokratične države, vključno z vašimi državami, je udeležencem vrha Ukrajina-Jugovzhodna Evropa v Dubrovniku dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ocenil je, da bi se vojna v Ukrajini lahko končala do prihodnjega leta, in poudaril, da je za mir ključno članstvo Ukrajine v Natu in EU.