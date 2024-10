Obeležujemo svetovni dan vida

Ljubljana, 10. oktobra - V Zvezi društev slepih in slabovidnih ob današnjem svetovnem dnevu vida in svetovnem dnevu bele palice, ki bo v torek, med drugim opozarjajo na problem dostopnosti javnega prevoza za slepe in slabovidne. Letošnja svetovna dneva sta sicer v znamenju 200-letnice objave sistema brajice, ki slepim in slabovidnem omogoča branje in pisanje.