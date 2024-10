V SEM dve novi razstavi na temo plesne in glasbene dediščine

Ljubljana, 10. oktobra - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo drevi odprli razstavi, ki ju druži glasbeno in plesno izročilo. Razstavo Ples - Živa dediščina Evrope v gibanju je pripravil SEM, gostujočo razstavo France Marolt in njegove zapuščine pa Glasbenonarodopisni inštitut, ki ga je leta 1934 ustanovil France Marolt in je najstarejši med inštituti ZRC SAZU.