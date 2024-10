Pregled - šport, 8. 10. (torek)

ANKARA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli prvi poraz. Na gostovanju v Ankari so morali priznati premoč Turk Telekom, ki je slavil z 78:70 (26:22, 43:37, 57:52). Cedevita Olimpija bo v soboto v ligi Aba v Tivoliju gostila Split, naslednji torek v Stožicah pa se bo pomerila z litovskim Lietkabelisom iz Panevežysa, ki je po treh krogih še brez zmage.

VELENJE - Rokometaši velenjskega Gorenja in danskega GOG Gudmeja so se v prvem krogu skupinskega dela evropske lige razšli z nedoločenim izidom 35:35 (17:17). Velenjska ekipa bo v naslednjem krogu (15. oktober) gostovala pri španskem Ademarju iz Leona.

TALLINN - Odbojkarji i-Ventra Maribora so novo sezono v pokalu Cev začeli s porazom v Estoniji 1:3. Povratna tekma bo prihodnjo sredo ob 20. uri v dvorani Tabor.

VARESE - Organizatorji kolesarske dirke treh dolin Vareseja so morali zaradi obsežnih padavin, ki so zajele regijo, preizkušnjo po slabih 60 km odpovedati. Dirko je sicer od Slovencev začel Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a ni dočakal priložnosti za 25. zmago v sezoni, medtem ko je Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) nastop odpovedal pred začetkom. Sprva so prireditelji traso med Busto Arsiziom in Varesejem skrajšali za dobrih 30 km oziroma za dva kroga, po 60 km tekmovanja pa je prišlo do dokončne odpovedi zaradi prevelike količine dežja.

MARIBOR - Slovenski nogometni strokovnjak Ante Šimundža ni več trener Maribora, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz štajerske prestolnice. Triinpetdesetletni Šimundža je poleg Maribora v Sloveniji vodil še Muro, v tujini pa avstrijski GAK in bolgarski Ludogorec iz Razgrada.

LJUBLJANA - Ljubljanski grad je bil danes prizorišče tradicionalne predstavitve tekmovalcev in panog, ki sodijo pod okrilje Smučarske zveze Slovenije. Zima, ki prihaja, prinaša več kot 200 tekem najvišjega ranga, med njimi tudi najpomembnejša tekmovanja v okviru svetovnih prvenstev. Tekmovalci z velikimi cilji pričakujejo zimo. Smučarska zveza Slovenije tekmovalno zimo 2024/25 pričakuje v dobri kondiciji. Krovna nacionalna organizacija je že nekaj let v finančnem oziroma poslovnem delu stabilna.

BARCELONA - Španski nogometni zvezdnik Andres Iniesta se je danes pri 40 letih tudi uradno poslovil od kariere nogometaša. Za uradno slovo je določil 8. oktober, številka 8 je namreč zaznamovala njegovo kariero, nosil jo je večji del nogometne poti. Slovo je naznanil s čustvenim videom, v katerem so ga premagale tudi solze.