Smučarska zveza pred začetkom zime v dobri kondiciji

Ljubljana, 8. oktobra - Smučarska zveza Slovenije tekmovalno zimo 2024/25 pričakuje v dobri kondiciji. Krovna nacionalna organizacija je že nekaj let v finančnem oziroma poslovnem delu stabilna. To kažejo tudi podatki, ki so jih predstavili na nocojšnji redni letni skupščini zveze, ki je potekala v prostorih Ljubljanskega gradu.