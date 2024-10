Vreme: Ponoči bodo padavine zajele večji del Slovenije

Ljubljana, 8. oktobra - Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in ponoči prehodno zajele večji del Slovenije. Ob morju se bo okrepil jugo, lahko bo tudi zagrmelo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, le v hribovitem svetu na zahodu bo še občasno rahlo deževalo. Čez dan bo povečini delno jasno z nekaj dežja na zahodu. Še bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačnost od zahoda spet naraščala. V zahodni Sloveniji bo že dopoldne pričelo deževati, popoldne pa se bodo padavine s posameznimi nevihtami širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter. Zvečer bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen veter severnih smeri, ponoči na Primorskem večinoma šibka burja.

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom in Britanskim otočjem je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje, kjer bo popoldne nastal tudi plitek ciklon. Pred njo priteka k nam od jugozahoda topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v krajih zahodno od nas deževno, padavine bodo zajele tudi Istro in Kvarner. Drugod bo še dokaj sončno. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu se bo okrepil jugo.

V sredo bodo padavine večinoma ponehale, le na območju Alp bo še nekaj ploh. Čez dan se bo prehodno delno razjasnilo.