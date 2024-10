Promet leta 2022 največji porabnik energije v EU

Luxembourg, 13. oktobra - Aktivnosti v prometu so leta 2022 predstavljale 31 odstotkov končne porabe energije v EU. Promet je bil tako največji končni porabnik energije v EU, pred gospodinjstvi in industrijo, ki sta imela po 27- in 25-odstotni delež. Predlani je bil največji porabnik energije v prometu cestni promet, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.