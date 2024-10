Pregled - svet, 7. 10. (ponedeljek)

TEL AVIV/GAZA/BEJRUT - V Izraelu so obeležili obletnico vdora Hamasa v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Potekale so spominske slovesnosti, na katerih so Izraelci pozivali k izpustitvi zajetih talcev. Premier Benjamin Netanjahu pa je obljubil, da bodo zajete talce pripeljali nazaj, saj da je to njihova dolžnost. Obletnica začetka vojne v Gazi je v palestinski enklavi minila v luči novih izraelskih napadov. Izraelska letala so tudi nadaljevala silovito obstreljevanje Bejruta in juga Libanona. Palestinski Hamas in libanonski Hezbolah sta medtem izstrelila rakete proti Izraelu. Več izstrelkov Hezbolaha je zadelo središče Haife, kar je sploh prvi tak napad na tretje največje izraelsko mesto v zadnjem letu.

NEW YORK/BRUSELJ ... - V svetu so se vrstili izrazi solidarnosti z žrtvami in obenem pozivi k ustavitvi vojn v Gazi in Libanonu. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k izpustitvi izraelskih talcev ter h končanju vojne. Ameriški predsednik Joe Biden je poudaril, da ZDA ostajajo zavezane varnosti Izraela in njegovi pravici do obstoja ter hkrati izpostavil veliko število civilnih žrtev v Gazi. K prekinitvi ognja, izpustitvi vseh talcev in končanju konflikta je pozvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je nadaljnjo humanitarno pomoč EU ljudem tako v Gazi kot tudi v Libanonu. Papež Frančišek je bil v pismu katolikom na Bližnjem vzhodu kritičen do nesposobnosti svetovnih sil, da bi rešile konflikt v regiji.

MOSTAR - V okolici krajev Donja Jablanica in Konjic v osrednjem delu Bosne in Hercegovine se je nadaljevalo iskanje pogrešanih po obsežnih poplavah in plazovih, ki so območje prizadeli minuli konec tedna. Po zadnjih uradnih podatkih je umrlo 18 ljudi. V državo je na pomoč prispelo več reševalnih ekip iz tujine. Po prošnji za pomoč, ki jo je BiH podala v soboto, je pomoč skupno ponudilo 12 držav, je sporočila Evropska komisija. Tožilstvo v Mostarju je vzpostavilo posebno skupino, ki bo preiskala morebitno vlogo človeškega faktorja v tragediji, zlasti v zvezi s kamnolomom blizu prizadetega območja, ki naj bi prispeval h katastrofi.

STOCKHOLM - Nobelovo nagrado za medicino letos prejmeta ameriška znanstvenika Victor Ambros in Gary Ruvkun za odkritje mikro RNK, novega razreda majhnih molekul RNK, ki imajo ključno vlogo pri regulaciji genov, je sporočil švedski inštitut Karolinska. Ambros in Ruvkun sta z raziskavami na tem področju začela že konec 80. let. Nadaljnje raziskave so nato sprožile večje zanimanje, danes pa vemo, da je uravnavanje genov z mikro RNK univerzalno med večceličnimi organizmi.

MOSKVA/KIJEV - Ruska vojska je po lastnih navedbah sestrelila 21 ukrajinskih brezpilotnikov, med njimi 12 nad priključenim polotokom Krim in šest nad regijo Kursk. Ukrajinska vojska poroča, da so na Krimu zadeli naftni terminal. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so ruske sile zavzele vas Hrodivka v regiji Doneck blizu strateško pomembnega mesta Pokrovsk. Ukrajinska zračna obramba je poročala o ločenem ruskem napadu s hiperzvočnima balističnima raketama kinžal v kijevski regiji. Raketi so sestrelili.

SARAJEVO - Na nedeljskih lokalnih volitvah v BiH so največje nacionalne stranke glede na delne neuradne izide ohranile oblast v večini občin in mest, razočaranje pa so priznali v SDP BiH. Večino županskih mest v Federaciji BiH je osvojila največja bošnjaška stranka SDA, v entiteti Republiki Srbski pa SNSD Milorada Dodika. Zadovoljni so tudi v HDZ BiH. Volitve so potekale v senci katastrofalnih poplav, ki so minuli konec tedna prizadele državo. V petih najbolj prizadetih občinah so volitve preložili.

MIAMI - Orkan Milton, ki se približuje polotoku Jukatan in Floridi, se je okrepil v orkan pete, najvišje stopnje, je sporočil ameriški Nacionalni center za orkane. Del prebivalstva Floride, ki si še ni opomogla od nedavnega orkana Helene, so pozvali k evakuaciji. Florido bo po napovedi dosegel v sredo. Ameriški predsednik Joe Biden je zato za Florido razglasil izredne razmere, kar bo sprostilo zvezna sredstva za podporo v prizadetih območjih.

MOSKVA - Na sodišču v Moskvi so obsodili ameriškega državljana na sedemletno zaporno kazen zaradi pogodbenega sodelovanja v enoti ukrajinske vojske. 72-letnika so ruske oblasti po navedbi tamkajšnjih medijev pridržale že aprila 2022. Po kratkem sojenju, ki je večinoma potekalo za zaprtimi vrati, so ga obsodili zaradi plačanega sodelovanja v oboroženem spopadu.

TUNIS - Na predsedniških volitvah v Tuniziji je zmagal sedanji predsednik Kais Saied, ki je dobil 89,2-odstotno podporo, kažejo rezultati vzporednih volitev. Volilna udeležba je bila nizka, le 27,7-odstotna. Saied je tako zmagal z veliko prednostjo, saj je volilna komisija več njegovim vidnejšim kritikom in izzivalcem zavrnila kandidaturo.

DAKA/PATNA - V poplavah in zemeljskih plazovih v Indiji in Bangladešu je zaradi naraslih vodotokov s Himalaje od petka umrlo najmanj 20 ljudi, več tisoč jih je moralo zapustiti domove. Čeprav so med sezono monsunov, ki traja od junija do septembra, hude poplave in zemeljski plazovi pogosti po vsej južni Aziji, strokovnjaki ocenjujejo, da jih podnebne spremembe še krepijo.