Van der Poel svetovni prvak po makadamu, Mohorič sedmi

Leuven, 6. oktobra - Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel je svetovni prvak po makadamu. V Belgiji je na trasi med Hallejem in Leuvenom (182 km) ugnal dva domačina Floriana Vermeerscha in Quintena Hermansa. Na vrhu je van der Poel nasledil Slovenca Mateja Mohoriča, ki je tokrat končal na sedmem mestu.