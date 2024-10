Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 6. oktobra - Ponoči se bo na Primorskem pooblačilo, drugod bo delno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo v vzhodni polovici Slovenije še precej jasno, proti zahodu pa bo oblačnosti več. Ob alpsko-dinarski pregradi bo lahko rosilo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo na vzhodu še nekaj jasnine, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na severozahodu bo že zjutraj začelo deževati, čez dan pa tudi drugod na zahodu. V noči na sredo bo dež od zahoda zajel večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Padavine bodo v sredo dopoldne večinoma ponehale, na vzhodu se bo nekoliko zjasnilo.

Vremenska slika: Šibko območje visokega zračnega tlaka se razprostira od Baltskega morja, prek dela vzhodne in osrednje Evrope ter Alp, do Sredozemlja. Nad Atlantikom pa je že novo obsežno ciklonsko območje z vremenskimi frontami. K nam od jugozahoda postopno doteka vlažen in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo v krajih zahodno od nas pooblačilo, drugod bo delno jasno. V ponedeljek se bo v krajih zahodno od nas ter v Istri in Kvarnerju postopno pooblačilo. Proti večeru bo v sosednjih pokrajinah Italije začelo deževati. Nastane lahko tudi kakšna nevihta. Drugod bo večinoma sončno. Zvečer se bo ob severnem Jadranu začel krepiti jugo.