Vreme: Oblačno

Ljubljana, 6. oktobra - Danes dopoldne bo ponekod po nižinah še megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan bo sončno, nastala bo plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, v Zgornjesavski dolini okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na vzhodu še precej jasno, proti zahodu pa bo oblačnosti več. Ob alpsko-dinarski pregradi lahko rosi ali rahlo dežuje. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo na vzhodu še nekaj jasnine, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na severozahodu bo že zjutraj začelo deževati, čez dan pa tudi drugod na zahodu. V noči na sredo bo dež od zahoda zajel večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Padavine bodo v sredo dopoldne večinoma ponehale, na vzhodu se bo nekoliko zjasnilo.

Vremenska slika: Šibko območje visokega zračnega tlaka se razprostira od Baltskega morja, prek dela vzhodne in osrednje Evrope ter Alp, do Sredozemlja. Nad Atlantikom pa je že novo obsežno ciklonsko območje z vremenskimi frontami. K nam od jugozahoda postopno doteka vlažen in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno in sprva po nekaterih kotlinah megleno. Nekaj povečane oblačnosti bo zjutraj predvsem v krajih vzhodno od nas. Burja ob severnem Jadranu bo dopoldne ponehala.

V ponedeljek se bo v krajih zahodno od nas ter v Istri in Kvarnerju postopno pooblačilo. Proti večeru bo v sosednjih pokrajinah Italije začelo deževati. Nastane lahko tudi kakšna nevihta. Drugod bo večinoma sončno. Zvečer se bo ob severnem Jadranu začel krepiti jugo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi povečini ugoden in spodbuden, v ponedeljek pa se bo vremenska obremenitev spet začela krepiti.