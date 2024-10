Vreme: Oblačno z občasnim rahlim dežjem

Ljubljana, 5. oktobra - Danes bo oblačno, ponekod bo še občasno rahlo deževalo. Čez dan in proti večeru se bo v zahodnih krajih oblačnost nekoliko trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem ob šibki burji okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sončno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 15 do 18, v Zgornjesavski dolini okoli 13 stopinj.

Obeti: V ponedeljek bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo oblačnost povečala. Ob alpsko-dinarski pregradi lahko rosi ali rahlo dežuje. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, topleje bo. V torek bo na vzhodu še nekaj jasnine, drugod bo oblačno. V zahodni polovici Slovenije bo začelo deževati. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska slika: Nad severno in delom srednje Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom severnih smeri pri tleh k nam še doteka hladen in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bo še rahlo deževalo. Popoldne bodo padavine ponehale, v krajih zahodno od nas se bo jasnilo. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo precej jasno in sprva po nekaterih kotlinah megleno. Nekaj povečane oblačnosti bo zjutraj predvsem v krajih vzhodno od nas. Burja ob severnem Jadranu bo dopoldne ponehala.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno popustila. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.