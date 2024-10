Sodišče EU: Trgovinska sporazuma med EU in Marokom kršita pravico do samoodločbe

Luxembourg, 4. oktobra - Sporazuma o ribarjenju in kmetijstvu med EU in Marokom, ki zajemata tudi proizvode iz Zahodne Sahare, kršita pravico prebivalcev Zahodne Sahare do samoodločbe, je danes razsodilo Sodišče Evropske unije (ECJ). Sporazum o ribarjenju je sicer že prenehal veljati, sporazum o kmetijstvu pa bo veljal še eno leto, je odločilo sodišče.