Snežne razmere v visokogorju

V gorah je v četrtek snežilo. Meja sneženja je bila precej odvisna od količine in intenzitete padavin, nekje med 1300 in 1800 metri. Največ snega je zapadlo v visokogorju Julijskih Alp, do okoli 70 centimetrov. Ob sneženju je pihal jugovzhodni do severovzhodni veter in delal zamete. Snežilo je na kopno podlago, zato v snežni odeji ni šibke plasti. Ničta izoterma je trenutno na nadmorski višini okoli 1700 metrov.

Danes bo oblačno in ponekod megleno. Občasno bodo manjše padavine, nekoliko več jih bo v hribih zahodne Slovenije. Meja sneženja bo med 1400 in 1900 metri nadmorske višine. Pihal bo zmeren, sprva ponekod še močan veter vzhodne do severovzhodne smeri. V soboto bo oblačno in ponekod megleno. Tu in tam bodo še manjše padavine. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. Ledišče bo na okoli 2000 metrih nadmorske višine.

V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan se bodo na pobočjih in grebenih začeli nabirati oblaki. Zapihal bo šibak veter zahodnih smeri. Precej se bo segrelo, ledišče se bo dvignilo nad najvišje vrhove. V ponedeljek bo v vzhodnem delu naših gora sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, vrhovi in grebeni Julijcev, Kamniško Savinjskih Alp in zahodnih ter osrednjih Karavank bodo večinoma v oblakih. Pihal bo zmeren jugozahodnik. V nadaljevanju tedna ne kaže na ohladitev, tako da bodo morebitne padavine v gorah v obliki dežja.

Razmere v gorah nad nadmorsko višino okoli 1900 metrov so zimske. Danes in v soboto se bo sneg v visokogorju počasi sesedal in sprijemal, severovzhodni veter bo še delal zamete. Nižje se bo sneg počasi talil. Nevarna bodo predvsem strmejša pobočja z napihanim snegom v visokogorju. V nedeljo se bo zaradi otoplitve in sončnega vremena snežna odeja povsod ojužila in še hitreje sesedala in preobražala. S strmih pobočij se bodo lahko prožili posamezni plazovi mokrega, delno sprijetega snega. Manjši plazovi ali osipi mokrega snega bodo možni tudi nižje na strmih travnatih pobočjih. Zjutraj bo lahko kje podlaga pomrznjena in delno poledenela. V ponedeljek bo snežna odeja že večinoma stabilna. V nadaljevanju tedna bo sneg kopnel, tudi po najvišjih vrhovih.