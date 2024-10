Občani Kopra lahko do 14. oktobra prijavijo škodo zaradi septembrskih poplav

Koper, 4. oktobra - Mestna občina Koper je danes objavila poziv za prijavo morebitne škode, nastale na objektih, kmetijskih zemljiščih in gradbeno-inženirski infrastrukturi med 12. in 15. septembrom, ko je prvo močno deževje po poletni suši med drugim povzročilo poplavljanje Badaševice. Prijave bodo sprejemali do 14. oktobra, so sporočili z občine.

Lastniki lahko škodo prijavijo na predpisanih obrazcih za posamezno vrsto škode. Priložiti morajo fotografije, iz katerih je razvidna škoda, in pripisati svoje kontaktne podatke. Podpisane obrazce lahko vložijo po elektronski ali navadni pošti oziroma osebno na sedežu občine na Verdijevi 10.

V noči na 12. september so slovensko Istro zajeli močni nalivi. V osmih urah so na nekaterih mestih v koprski občini izmerili tudi do 140 milimetrov padavin. Predvsem na ravnini ob Badaševici od Vanganela do Šalare, pa tudi v nekaterih drugih krajih, voda ni imela kam odteči in je zalila veliko zemljišč in objektov. Deževje je trajalo tri dni, čeprav ne tako intenzivno kot na začetku. Na koncu ga je spremljal tudi močan veter. Koprski poklicni gasilci so v teh treh dneh opravili več sto intervencij.