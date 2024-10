V SLG Celje premiera komedije Veselja dom

Celje, 4. oktobra - V SLG Celje bo nocoj premiera komedije Emila Filipčiča Veselja dom v režiji Dejana Spasića v koprodukciji z Rampo in iKult Celovec. V središču dogajanja je zakonski par, Tončka in Polde. Njune poročne fotografije so še sveže, onadva pa začneta preigravati različne prizore njunega zakonskega življenja, so sporočili iz celjskega gledališča.