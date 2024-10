Policija našla osumljenca za nasilno smrt 79-letnice na območju Ribnice

Ribnica, 3. oktobra - Policisti na območju Ribnice obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po prvih podatkih je v dogodku za posledicami nasilnega dejanja z ostrim predmetom umrla 79-letna ženska. Policija je našla 48-letnega osumljenca, ki je z oškodovanko v sorodstvenem razmerju, so naknadno sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so bili v sredo po 19. uri obveščeni, da so na območju Ribnice v enem izmed stanovanj v večstanovanjski stavbi našli mrtvo 79-letno žensko. Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja ter zavarovali dokaze.

Osumljenca so policisti pri intenzivnem iskanju na terenu našli, ga prijeli in mu odvzeli prostost. Preiskava vseh okoliščin kaznivega dejanja se nadaljuje, motiv za dejanje še ni znan, so sporočili s policije.