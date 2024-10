V okolici Kopra bodo jeseni obnovili več cestnih odsekov

Koper, 3. oktobra - Jeseni bodo v bližini Kopra popravili več dotrajanih odsekov lokalnih cest in javnih poti, so sporočili z Mestne občine Koper, ki bo v obnovo vložila približno 2,2 milijona evrov. Najobsežnejša dela bodo opravili na poti Hliban-Guci. Obnovili bodo tudi odseke Rižana-Krnica, Bonini-Prade, Šmarje-Pomjan, Reparec-Pregara, Boršt-Glem in Kampel-Brda.