Predsednik gruzijskega parlamenta podpisal sporni zakon proti skupnosti LGBTQ

Tbilisi, 3. oktobra - Predsednik gruzijskega parlamenta in član vladajoče stranke Šalva Papuašvili je danes podpisal sporni zakon o družinskih vrednotah in zaščiti mladoletnikov, ki ga zaradi omejevanja pravic skupnosti LGBTQ obsojajo tudi v EU in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V sredo je sicer njegov podpis zavrnila predsednica države Salome Zurabišvili.