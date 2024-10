Policija išče osumljenca za nasilno smrt 79-letnice na območju Ribnice

Ribnica, 3. oktobra - Policisti na območju Ribnice obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po prvih podatkih je v dogodku za posledicami nasilnega dejanja z ostrim predmetom umrla 79-letna ženska. Policija sicer znanega nevarnega osumljenca, ki je z oškodovanko v sorodstvenem razmerju, še išče in prosi za informacije, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so bili v sredo po 19. uri obveščeni, da so na območju Ribnice v enem izmed stanovanj v večstanovanjski stavbi našli mrtvo 79-letno žensko. Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja ter zavarovali dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah.

V povezavi s kaznivim dejanjem iščejo 48-letnega moškega, visokega med 170 in 175 centimetrov, srednje čokate postave, kostanjevo rjavih, deloma sivih las, ki nosi korekcijska očala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Gre za nevarno osebo, zato policisti opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti stika. Vsem svetujejo, da se oddaljijo na varno razdaljo ter o srečanju takoj obvestijo policijo na številko 113.

Policija prosi vse ki bi imeli kakršne koli druge informacije o iskani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, ali pokličejo na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na telefon 080 1200.