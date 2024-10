Znani nominiranke in nominiranci za kratkoprozno nagrado Maruše Krese

Ljubljana, 3. oktobra - Založba Goga vsako leto podeli literarno nagrado za najboljšo zbirko kratkih zgodb v preteklem letu. Letošnji nominiranci za nagrado so Neli Filipić za zbirko Srečni konci, Mateja Mahnič za zbirko z naslovom Pišem. Življenje rišem., Jedrt Maležič in njeni Dvoliki ter Muanis Sinanović in zbirka Na senčni strani blokov.