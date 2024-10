Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 3. oktobra - Danes bo oblačno, dopoldne se bo dež od juga postopno razširil nad vso Slovenijo in se popoldne spet okrepil. Zapihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo popoldne krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V noči na petek bo še deževalo, meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 1300 metrov. Na Primorskem bo pihala močna burja. Proti jutru bodo padavine oslabele in ponekod ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V petek bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše popoldne. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 14, na Primorskem do okoli 17 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in v noči na petek bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo v sunkih presegala hitrost 120 kilometrov na uro. V večjem delu Slovenije bodo do petka zjutraj obilnejše padavine. Največ dežja bo padlo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji.

Obeti: V soboto bo rahel dež čez dan povsod ponehal, oblačnost se bo predvsem v zahodnih krajih trgala. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V nedeljo bo deloma sončno z meglenim jutrom. Čez dan bo topleje.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklon z vremensko fronto, ki se od juga pomika proti našim krajem. S severovzhodnim vetrom pri tleh k nam doteka hladen zrak. V višinah pa se z južnim vetrom širi toplejši in zelo vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, iznad Hrvaške se bodo padavine spet širile proti severu. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja, ki se bo popoldne močneje okrepila. V petek bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo v krajih vzhodno od nas. Še bodo občasne padavine, ki bodo pogostejše v sosednjih pokrajinah Italije in ob severnem Jadranu. Burja bo slabela.

Biovreme: Danes in v petek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V petek popoldne bo vremenska obremenitev postopno popuščala.