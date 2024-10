V Tržiču razstava ob 80. obletnici požiga vasi Gozd

Tržič, 3. oktobra - Združenje borcev za vrednote NOB Tržič in Tržiški muzej drevi ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič odpirata razstavo Spomini skozi plamene: NOB in 80 let od požiga vasi Gozd. V nedeljo bo pri planinskem zavetišču Gozd tudi spominska slovesnost ob 80. obletnici požiga vasi ter ob krajevnem prazniku Krajevne skupnosti Križe in Senično.