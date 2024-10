Pregled - šport, 2. 10. (sreda)

GUIMARAES - Nogometaši Celja so v 1. krogu konferenčne lige v gosteh izgubili proti Vitorii Guimaraes z 1:3 (0:2). Izbranci Alberta Riere bodo drugo tekmo v tekmovanju igrali 24. oktobra, ko bodo v 2. krogu gostili Istanbul Basaksehir.

LJUBLJANA - Nogometaši Leipziga so v 2. krogu lige prvakov gostili Juventus in izgubili z 2:3, čeprav je Benjamin Šeško prispeval oba gola za Nemce. Juventus je še stoodstoten, tako kot Borussia Dortmund, Brest, Bayer, Liverpool in Aston Villa. V dvoboju Benfice in madridskega Atletica, pri katerem je Jan Oblak branil celo tekmo, so domači zmagali s 4:0, graški Sturm v boju z Bruggeem ni mogel računati na pomoč poškodovanega Jona Gorenca Stankovića, na klopi pa sta začela Tomi Horvat, vstopil je v 66. minuti, in Arjan Malić. Grk Hristos Tzolis je Belgijce v 23. minuti popeljal v vodstvo, to pa je bil tudi končni izid. Branilec naslova Real Madrid je v Lillu klonil z 0:1. Druge tekme so bile Girona - Feyenoord 2:3, Šahtar Doneck - Atalanta 0:3, Aston Villa - Bayern München 1:0 (0:0), Dinamo Zagreb - Monaco in Liverpool - Bologna 2:0 (1:0).

PEKING - Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja v Pekingu. V finalu, v katerem sta se merila prva dva nosilca, je letošnji zmagovalec Pariza in Wimbledona s 6:7 (6), 6:4 in 7:6 (3) premagal prvega igralca sveta, Italijana Jannika Sinnerja.

PEKING - Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je na močnem turnirju China Smash v Pekingu uvrstil med 16 najboljših igralcev. V drugem krogu je utišal domače navijače, gladko, po le 22 minutah igre je s 3:0 (8, 4, 7) ugnal Kitajca Yu Ying Bina.

SEUL - Slovenski športni plezalci Katja Debevec, Anže Peharc in Timotej Romšak so se uvrstili v četrtkov polfinale finalne tekme letošnje sezone svetovnega pokala v balvanih športnega plezanja. Peharc je v današnjih kvalifikacijah v Seulu v Južni Koreji dosegel 11. mesto, Debevec je bila 13., Romšak pa je končal na 15. mestu.

LJUBLJANA - Dobitniki medalj na paraolimpijskih igrah v Parizu, strelec Franček Gorazd Tiršek, lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič ter njuni trenerki Brina Božič in Andreja Gorjup, so danes prejeli še državne nagrade za osvojeno bronasto in zlato medaljo.

KRANJSKA GORA - Kranjska Gora še uživa veliko zaupanje vodilnih predstavnikov Mednarodne smučarske zveze (Fis) in ostaja trdno zasidrana v tekmovalnem sporedu tekmovanj najvišje ravni v alpskem smučanju. Proga v Podkorenu bo januarja in marca gostila naprej alpske smučarke in nato še smučarje, ki se bodo merili za točke svetovnega pokala v slalomu in veleslalomu.