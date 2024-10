Panathinaikos brani naslov, v evroligi dva slovenska košarkarja

Ljubljana, 2. oktobra - Pred vrati je jubilejna petindvajseta sezona košarkarske evrolige, ki jo je leta 2000 ustanovila zveza Uleb in v kateri se bo osemnajst ekip v 34 krogih rednega dela in nato izločilnih bojih merilo za prestižni naslov, ki ga brani Panathinaikos. Slovenske barve bosta zastopala Žiga Samar in Josh Nebo.