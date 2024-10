Slovenske alpinistke v Himalaji preplezale štiri prvenstvene smeri

Ljubljana, 2. oktobra - Slovenske alpinistke Anja Petek, Patricija Verdev, Ana Baumgartner in Urša Kešar, članice ženske alpinistične odprave Lalung 2024, so v indijski Himalaji v odmaknjenih gorah nad dolino Lalung preplezale štiri prvenstvene smeri, so danes sporočili iz Planinske zveze Slovenije.