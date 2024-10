Vreme: Oblačno, dež bo zajel vso Slovenijo

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, v Gornjesavski dolini okoli 13 stopinj Celzija. Ponoči bo dež od severozahoda ponehal, ponekod v severnih krajih se bo oblačnost prehodno trgala. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, sredi dneva se bo od juga dež znova razširil nad vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo popoldne krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do okoli 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer bodo obilne padavine predvsem v zahodni in južni Sloveniji, pojavljali se bodo tudi krajevni nalivi.

Obeti: V noči na petek se bo ponekod na severu meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1400 metrov. Na Primorskem bo pihala močna burja. V petek bo oblačno s pogostimi padavinami. Pihal bo severni veter, na Primorskem sprva zmerna burja, ki bo čez dan slabela. V soboto bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Alpami in severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki bo zvečer prešla Slovenijo. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka vlažen in pred vremensko motnjo še topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, dež se bo razširil nad vse sosednje pokrajine. Predvsem nad severnim Jadranom bodo nastajale tudi nevihte, pihal bo okrepljen jugo. V četrtek bo oblačno, iznad Hrvaške se bodo padavine spet širile proti severu. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja, ki se bo zvečer krepila.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.