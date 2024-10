V Murski Soboti literarni večer z deloma romskih avtorjev

Murska Sobota, 2. oktobra - V soboški knjižnici je v torek potekal literarni večer ob knjigi Sandija Horvata Beli Rom, premierno pa so predstavili tudi pesniško zbirko Tvoj ciganski obraz bledi avtorja Marcela Baranje. Avtorja sta osvetlila literarno ustvarjanje Romov, spregovorila pa tudi o svojih izkušnjah, izzivih in vprašanju kulturne identitete v sodobni družbi.

Horvat v knjigi Beli Rom opisuje izkušnje odraščanja in identitete kot pripadnika romske skupnosti. Knjiga pa ni le avtobiografski vpogled v njegovo življenje, je za STA povedal Horvat, ampak je tudi prispevek k razumevanju širše romske kulture, zgodovine in izzivov, s katerimi se soočajo Romi v sodobni družbi.

Beli Rom se osredotoča na vprašanja kulturne identitete in integracije Romov v večinsko družbo, pri čemer Horvat izpostavlja pomen izobrazbe in samospoznavanja kot ključnih dejavnikov za prekinitev cikla marginalizacije. Avtor skozi knjigo, kot je povedal, raziskuje lastno odraščanje in vpliv stereotipov o Romih, ki so oblikovali njegov pogled na svet.

Poudarja pomen izobrazbe kot poti iz začaranega kroga socialne izključenosti in diskriminacije. Kot pravi, mu je izobrazba omogočila preboj in mu dala priložnost, da danes deluje kot novinar in pisec. Knjiga Beli Rom je zato po njegovem mnenju tudi motivacijsko delo, saj prikazuje njegovo pot od otroških sanj o izobrazbi do akademskih uspehov, kot je magisterij iz medkulturnega menedžmenta.

Knjigo Beli Rom je v 600 izvodih izdala Založba 5ka.

Zbirka Tvoj ciganski obraz bledi, je kot je za STA povedal Baranja, rezultat osebnih izkušenj in refleksij, saj v njej opisuje odraščanje v romskem naselju. Pesmi so osebne in intimne, skozi njih pa Baranja izraža svoje poglede na življenje, kulturo in identiteto, je izjavil in dodal, da se v svojih pesmih dotika tem, kot so odraščanje v romski skupnosti, občutki izolacije in hrepenenja po sprejemanju.

Oba avtorja sta izpostavila, da literatura in poezija Romov lahko pomembno prispevata k boljšemu razumevanju romske skupnosti. Poudarila sta pomen dialoga in odprtosti med kulturami, pri čemer sta izrazila željo, da bi z literaturo prispevala k zmanjšanju predsodkov in stereotipov o Romih.