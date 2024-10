Vreme: Postopno se bo pooblačilo, proti večeru na zahodu rahel dež

Ljubljana, 1. oktobra - Danes se bo od zahoda pooblačilo, le na severovzhodu bo do večera še večinoma sončno. V zahodnih krajih bo proti večeru začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo dež na zahodu krepil in se do jutra razširil nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bo proti jutru začel pihati jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. V sredo bo oblačno. Padavine se bodo dopoldne razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte z nalivi. Ob morju se bo krepil jugo, drugod bo zapihal jugozahodnik, popoldne pa bo postopno zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 20 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od srede opoldne do noči bodo obilne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, možni bodo krajevni nalivi.

Obeti: V noči na četrtek bo dež v večjem delu Slovenije ponehal. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod bo veter ponehal. V četrtek bo oblačno, čez dan bo od juga znova začelo deževati. Ponekod bo zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem se bo burja nekoliko okrepila. Hladneje bo. V petek bodo padavine oslabele in do večera ponehale. Veter bo slabel.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je ciklon s središčem nad Severnim morjem. Vremenska fronta se od zahoda pomika nad Alpe. Nad naše kraje od zahoda doteka postopno bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas večinoma sončno. Drugod se bo čez dan od zahoda pooblačilo. Ponekod v severni Italiji bo popoldne začelo deževati. V sredo bo oblačno, dež se bo razširil nad vse sosednje pokrajine. Predvsem nad severnim Jadranom bodo nastajale tudi nevihte, pihal bo okrepljen jugo.

Biovreme: Danes čez dan se bo vremenska obremenitev od zahoda povečala. V sredo bo obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.