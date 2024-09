Slovensko-madžarska medvladna komisija tudi o skupnem skladu

Za skupni sklad je Slovenija iz državnega proračuna letos zagotovila milijon evrov, medtem ko na enako vsoto z madžarske strani še čakajo, je dejal Arčon po 19. zasedanju medvladne skupine za spremljanje izvajanja sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske skupnosti v Sloveniji in slovenske na Madžarskem.

"Program je usklajen in potrjen, zajema štiri ključne razvojne projekte. Želimo si, da bi konec leta sklad začel delovati in se nato izvajal v naslednjih letih," je v izjavi po srečanju dejal Arčon.

Skupni sklad, ki ga sicer določa sporazum iz leta 2022 med državama o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje, bo začel delovati, ko bosta tako Slovenija kot Madžarska vsaka vanj vplačali dogovorjena sredstva v višini milijona evrov.

Madžarska je minuli teden slovensko stran obvestila, da soglaša z dogovorjenim glede sklada, je po srečanju potrdil sopredsedujoči komisiji, posebni odposlanec za razvoj sosedske politike na madžarskem zunanjem ministrstvu Ferenc A. Kalmar.

"Čeprav ne morem govoriti v imenu ministra za finance, tudi nimam pooblastila, sem prepričan, da madžarska stran ne bo zavirala delovanja tega sklada," je dodal Kalmar.

Na današnjem zasedanju je slovenska stran med drugim izpostavila potrebo po ustreznem upravljanju cestnih povezav v Porabju in večji finančni podpori Radiu Monošter ter si prizadevala za zagotovitev sredstev za zaposlitev referenta za turizem in mladinske zadeve, so sporočili z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kot so dodali, so se zavzeli tudi za povečanje sredstev za državno slovensko samoupravo in zvezo Slovencev na Madžarskem.