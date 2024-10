V kinoteki retrospektiva mojstrice sovjetskega in ukrajinskega filma Kire Muratove

Ljubljana, 1. oktobra - V Slovenski kinoteki so pripravili prvo pregledno retrospektivo režiserke, scenaristke in igralke Kire Muratove. Ustvarjalki, ki so jo označili za enfant terribla sovjetskega in ukrajinskega filma, se bodo poklanjali do konca novembra. Za začetek bodo nocoj zavrteli film o hrepenenju in osamljenosti, ženskosti in materinskosti Dolga poslavljanja.