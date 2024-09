Vreme: Pretežno jasno bo

Ljubljana, 29. septembra - Ponoči bo pretežno jasno, proti jutru pa se bo oblačnost na Primorskem povečala. Jutro bo ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, v mraziščih okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo precej jasno, nekaj več oblačnosti bo občasno na Primorskem in Notranjskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16 stopinj, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V torek se bo od zahoda pooblačilo, proti večeru bo predvsem na Primorskem že rahlo deževalo. V sredo bo oblačno, padavine se bodo na zahodu okrepile in se razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ob morju jugo.

V ponedeljek bo vpliv vremena na večino ljudi ugoden. V torek čez dan pa se bo vremenska obremenitev od zahoda nekoliko povečala.