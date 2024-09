Vreme: Danes bo na Primorskem jasno, drugod pa delno jasno z nekaj kopaste oblačnosti

V ponedeljek bo precej jasno, nekaj več oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v mraziščih okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo od zahoda oblačnost povečala, proti večeru bo predvsem na Primorskem že rahlo deževalo. V sredo bo oblačno. Padavine se bodo na zahodu okrepile in čez dan razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ob morju jugo.

Vremenska slika: Vremenska fronta se je pomaknila nad osrednji Balkan. Nad srednjo Evropo in Alpami se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom severnih smeri doteka k nam v višinah nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od zahoda postopno razjasnilo. Burja v Kvarnerju bo popoldne oslabela. V ponedeljek bo pretežno jasno, le v Furlaniji Julijski krajini in v Istri bo nekaj več oblačnosti.

Biovreme: V nedeljo in ponedeljek bo vpliv vremena na večino ljudi ugoden.