Pregled - šport, 28. 9. (sobota)

Ljubljana, 28. septembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 28. septembra.

ZÜRICH - Belgijska kolesarka Lotte Kopecky je drugič zapovrstjo postala svetovna prvakinja na cestni dirki. V zadnjem krogu 154,1 km dolge trase v švicarskem Zürichu je bila v sprintu manjše skupine boljša od Američanke Chloe Dygert in Italijanke Elise Longo Borghini. Najboljša slovenska predstavnica je bila Urška Žigart na 24. mestu. Nastopili sta še dve Slovenki, Špela Kern in Urša Pintar, a preizkušnje nista končali.

ZÜRICH - Slovenski parakolesar Anej Doplihar je na svetovnem prvenstvu v Zürichu za las ostal brez odličja. Na cestni dirki je zasedel četrto mesto, za bronom je zaostal dve sekundi. Prvenstvo v Švici je za Dopliharja najuspešnejše doslej, poleg četrtega mesta na cestni dirki je bil še 16. v kronometru. Svetovni prvak na 57,8 kilometrov dolgi preizkušnji je postal Francoz Mathieu Bosredon.

LJUBLJANA - Nogometaši Primorja so v 10. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Olimpiji z 0:2 (0:1). Nafta in Mura sta se razšla brez golov, Bravo pa je premagal Celje s 3:2 (1:1).

MADRID - Slovenski motokrosist Tim Gajser je bil v kvalifikacijah zadnje dirke sezone svetovnega prvenstva v španskem Cozarju tretji. Za vodilnim v seštevku elitnega razreda MXGP, domačinom Jorgejem Pradom, ki je slavil tudi v kvalifikacijski vožnji, ima tako pred nedeljsko dirko zdaj devet točk zaostanka.

PEKING - Slovenskemu namiznoteniškemu igralcu Deniju Kožulu se ni uspelo uvrstiti v glavni žreb turnirja China Smash v Pekingu. Potem ko je dobil uvodna dvoboja kvalifikacij, se je temu povsem približal, a izgubil odločilen dvoboj proti Kitajcu Chen Yuanyuju. Mladi Kitajec je bil boljši po ogorčenem boju, dobil ga je s 3:2 (-9, 9, -9, 7, -9).

PARIZ - Slovenska golfistka Pia Babnik je v francoskem Deauvillu na tekmovanju evropske turneje z nagradnim skladom 375.000 evrov zasedla 21. mesto. S parom igrišča je po treh dneh za zmagovalko Švicarko Chiaro Tamburlini zaostala sedem udarcev.

JESENICE - Slovenski ekipi v alpski hokejski ligi sta današnja obračuna končali z zmago po podaljšku in tesnim porazom. Sij Acroni Jesenice so s 5:4 (1:1, 1:2, 2:1; 1:0) po podaljšku premagale Bregenzerwald, hokejisti RST Pellet Celja pa so z 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) klonili proti mladi salzburški ekipi.

KRANJ - Vaterpolisti AVK Triglava Kranja so izgubili tudi v drugem krogu kvalifikacij za nastop v evropskem pokalu. V skupini H so v domačem bazenu morali po petkovem porazu proti Duisburgu (6:22) tokrat priznati premoč tudi italijanski Ortigii s 6:17 (1:5, 3:5, 0:3, 2:4).

MONTREAL - Svetovna protidopinška agencija (Wada) je sporočila, da je vložila pritožbo na Mednarodno športno razsodišče (Cas) in zahtevala kazen od enega do dveh let prepovedi nastopanja za prvega teniškega igralca sveta Jannika Sinnerja. Ta je bil na dopinškem testu dvakrat pozitiven na prepovedano anabolično sredstvo, klostebol, a ga je Mednarodna agencija za teniško integriteto kršitev oprostila.