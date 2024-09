Kitajska svari pred širitvijo vojne v Ukrajini

New York, 28. septembra - Kitajski zunanji minister Wang Yi je danes posvaril pred širitvijo konflikta v Ukrajini in vse strani pozval, naj se izogibajo provokacijam. V govoru v splošni razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku je izrazil tudi zaskrbljenost zaradi razmer na Bližnjem vzhodu, poročajo tuje tiskovne agencije.