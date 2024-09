Vreme: Deževalo bo

Temperature bodo ponekod na severu le okoli 10, drugod od 13 do 17, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Popoldne se bo občutno ohladilo.

Zvečer in ponoči bodo padavine postopno slabele in do jutra povsod ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 2 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Sprva bo ponekod še pihal veter severnih smeri, burja na Primorskem bo čez dan oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: v ponedeljek bo sončno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. V torek se bo na zahodu pooblačilo, proti večeru bodo začele nastajati krajevne padavine. Drugod bo precej jasno.

Vremenska slika: nad vzhodno Evropo je ciklon z vremensko fronto, ki sega prek Balkana v Sredozemlje in bo čez dan vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo bo v višinah k nam z jugozahodnim vetrom dotekal vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo sprva v sosednjih pokrajinah Hrvaške oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo dopoldne oslabele. Sredi dneva in popoldne bo dež ponovno zajel predvsem kraje severno in zahodno od nas. Ob severnem Jadranu bo zvečer zapihala zmerna do močna burja. V nedeljo se bo od zahoda postopno razjasnilo. Burja v Kvarnerju bo nekoliko oslabela.

Biovreme: danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, v nedeljo pa bo vremenska obremenitev postopno popustila.