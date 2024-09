Pregled - šport, 26. 9. (četrtek)

MURSKA SOBOTA - Slovenske nogometne državne prvakinje, igralke Mure None, so ostale brez nastopa v skupinskem delu lige prvakinj. Izbranke Vladimirja Kokola so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij v Murski Soboti izgubile proti avstrijskemu St. Pöltnu z 0:5. Avstrijke so dobile že prvo tekmo s 3:0.

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na svoji drugi tekmi alpske hokejske lige še drugič zmagali. Po uspehu po kazenskih strelih v Bregenzerwaldu so tokrat do zmage prišli doma, po podaljšku so bili s 3:2 (1:1, 1:0, 0:1; 1:0 ) boljši od debitanta v ligi, hrvaškega Siska.

PEKING - Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je v prvem krogu enega od najmočnejših turnirjev China Smash v Pekingu potrdil dvig forme, ki ga je nakazoval že na olimpijskih igrah. V prvem krogu kvalifikacij je s 3:2 premagal prvega nosilca kvalifikacij, mladega in nadarjenega Romuna Eduarda Ionescuja. Drugi najboljši slovenski igralec je že zaostajal z 0:2 v nizih, a je v nadaljevanju z odlično igro prišel do zasuka in zmagal.

ZÜRICH - Slovenska kolesarska reprezentanca, ki bo nastopila na nedeljski cestni dirki svetovnega prvenstva v Zürichu, se je danes v polni sestavi zbrala na prizorišču, vodstvo reprezentance pa je pripravilo novinarsko konferenco, na kateri sta imela glavno besedo Tadej Pogačar in Primož Roglič. Oba menita, da sta v zadnjih dneh opravila vse potrebno, da bosta v nedeljo pripravljena. Pogačar se je po dirkah v Kanadi najprej spočil, opravil nekaj regeneracijskih treningov, nato pa treniral na polno, tako da meni, da je obdržal formo z dirk v Quebecu in Montrealu.Tudi Roglič je po sobotnem kronometru svetovnega prvenstva opravil dobro delo, imel je čas za počitek, pozneje pa tudi za dobre treninge.

TOKIO - Po Stefanosu Cicipasu s se v prvem krogu teniškega turnirja v Tokiu poslovila še trije favorizirani igralci, Američana Frances Tiafoe, moral je priznati premoč rojaku Brandonu Nakashimi, prvi nosilec in finalist odprtega prvenstva ZDA Taylor Fritz, slednjega je po dobrih dveh urah igre v treh nizih ugnal 24. igralec sveta, Francoz Arthur Fils, tretji nosilec Danec Casper Ruud, ki ga je ugnal Avstralec Jordan Thompson.

CHICAGO - Nekdanji najkoristnejši igralec (MVP) severnoameriške košarkarske lige NBA, Američan Derrick Rose, je danes preko družbenih omrežij sporočil, da je končal kariero. Petintridesetletni košarkar je v ligi NBA nastopal 16 sezon.Rose, ki je pred dnevi prekinil pogodbo z Memphisom, je začel kariero leta 2008, ko so ga kot prvi izbor na naboru lige NBA izbrali pri Chicagu. Od leta 2008 do 2016 je tudi nosil dres bikov.Leta 2011 je Rose postal MVP redne sezone v ligi NBA in bil obenem najmlajši MVP v zgodovini lige. Poleg Chicaga in Memphisa je igral še za New York, Cleveland, Minnesoto in Detroit.