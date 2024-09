Vreme: Danes in v petek večinoma oblačno

Ljubljana, 26. septembra - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo v vzhodnih krajih. Predvsem v hribovitih predelih zahodne in južne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 17, drugod od 19 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo padavine na severozahodu okrepile. Marsikje bo vetrovno. Najnižje temperature bodo od 15 do 20, ob morju, kjer bo pihal jugo okoli 22 stopinj Celzija.

V petek bo večinoma oblačno, predvsem na severozahodu bo še pogosto deževalo. Padavine se lahko občasno razširijo tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. Še bo pihal zmeren jugozahodnik, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na severozahodu okoli 18 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto se bo pooblačilo. Padavine bodo zajele večji del Slovenije, na Primorskem bodo možne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru zmerna burja. Občutno hladneje bo. V nedeljo se bo razjasnilo. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad Veliko Britanijo je ciklon z vremensko fronto, ki sega od otoka do južne Skandinavije in nato južno preko srednje Evrope, vse do Iberskega polotoka. Nad južnim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih zahodno in severno od nas bo prevladovalo precej oblačno vreme z občasnim dežjem. Bolj deževno bo v Alpah. Več jasnine bo v sosednjih pokrajinah Hrvaške, Madžarske ter ponekod ob severnem Jadranu. Pihal bo zmeren, v višjih legah tudi močan jugozahodnik. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo.

Biovreme: Danes se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V petek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen.