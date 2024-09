Sindikat v Volkswagnu brez pojasnil o zaprtju tovarn

Hannover, 25. septembra - Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je ob začetku pogajanj o kolektivni pogodbi s predstavniki sindikata IG Metall zavrnil zahteve po zvišanju plač in vnovič opozoril na potrebne reze stroškov. Ob tem so delavski predstavniki ostali brez konkretnejših pojasnil vodstva o napovedanih morebitnih odpuščanjih in zaprtju tovarn.